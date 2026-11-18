Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам, где, по данным ведомства, производили и хранили беспилотники и наземные робототехнические комплексы для ВСУ. Сведения об ударах приведены в сводке от 18 ноября.
Кратко о главном
- В суточной сводке упомянуты 143 района. Среди объектов, по которым, как сообщило Минобороны, нанесли удары, названы пункты временной дислокации украинских подразделений.
- Ведомство привело оценки потерь ВСУ по отдельным группировкам.
- Об ударах по объектам порта Измаил и сухогрузу в Чёрном море Минобороны сообщило отдельно утром 18 ноября.
Какие объекты указаны в суточной сводке?
Помимо мест производства и хранения беспилотников, Минобороны РФ назвало военные аэродромы, склады боеприпасов и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовали ВСУ. Названия предприятий и масштабы повреждений в сводке не уточняются.
Что известно об ударах по Измаилу и сухогрузу?
По заявлению Минобороны РФ, в ночь на 18 ноября под удар попали объекты порта Измаил, которые, как утверждает ведомство, использовали для разгрузки и хранения военных грузов для ВСУ. Министерство также сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. По данным ведомства, судно направлялось в порт Южный и перевозило грузы двойного назначения. На момент подготовки материала сведения о грузе и последствиях удара по судну независимо подтвердить не удалось.
Частые вопросы и ответы
- По каким объектам ВСУ российские войска нанесли удары, по данным Минобороны за 18 ноября?
Ведомство сообщило об ударах по объектам производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, военным аэродромам, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации. В сводке также названы объекты энергетики и транспорта, которые, по данным Минобороны, использовали ВСУ.
- Что известно об ударе по порту Измаил в ночь на 18 ноября?
Минобороны заявило, что российские беспилотники ударили по портовой инфраструктуре, которую, по данным ведомства, использовали для разгрузки и хранения военных грузов.
- Какой сухогруз попал под удар в Чёрном море и куда он направлялся?
По заявлению ведомства, сухогруз шёл в порт Южный.