Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам, где, по данным ведомства, производили и хранили беспилотники и наземные робототехнические комплексы для ВСУ. Сведения об ударах приведены в сводке от 18 ноября.

Кратко о главном

В суточной сводке упомянуты 143 района. Среди объектов, по которым, как сообщило Минобороны, нанесли удары, названы пункты временной дислокации украинских подразделений.

Ведомство привело оценки потерь ВСУ по отдельным группировкам.

Об ударах по объектам порта Измаил и сухогрузу в Чёрном море Минобороны сообщило отдельно утром 18 ноября.

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Какие объекты указаны в суточной сводке?

Помимо мест производства и хранения беспилотников, Минобороны РФ назвало военные аэродромы, склады боеприпасов и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовали ВСУ. Названия предприятий и масштабы повреждений в сводке не уточняются.

Что известно об ударах по Измаилу и сухогрузу?

По заявлению Минобороны РФ, в ночь на 18 ноября под удар попали объекты порта Измаил, которые, как утверждает ведомство, использовали для разгрузки и хранения военных грузов для ВСУ. Министерство также сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. По данным ведомства, судно направлялось в порт Южный и перевозило грузы двойного назначения. На момент подготовки материала сведения о грузе и последствиях удара по судну независимо подтвердить не удалось.

Частые вопросы и ответы

По каким объектам ВСУ российские войска нанесли удары, по данным Минобороны за 18 ноября?

Ведомство сообщило об ударах по объектам производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, военным аэродромам, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации. В сводке также названы объекты энергетики и транспорта, которые, по данным Минобороны, использовали ВСУ.​

Что известно об ударе по порту Измаил в ночь на 18 ноября?

Минобороны заявило, что российские беспилотники ударили по портовой инфраструктуре, которую, по данным ведомства, использовали для разгрузки и хранения военных грузов.

Какой сухогруз попал под удар в Чёрном море и куда он направлялся?

По заявлению ведомства, сухогруз шёл в порт Южный.