ВС РФ поразили заглубленный командно-наблюдательный пункт украинского танкового батальона в Харьковской области, сообщает канал группировки войск «Север» в Max — «Северный Ветер».

По его данным, это произошло в районе поселка Кутузовка, находящегося в 17–20 километрах от Харькова. «Точному попаданию» подвергся пункт батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Есть потери среди офицеров и сержантского состава. Раненые отправлены в харьковские госпитали», — говорится в публикации.

Отмечается, что за последнюю неделю в лесном массиве в районе харьковского села Старица пропали без вести «до взвода военнослужащих» 72-й бригады ВСУ.

Ранее «Северный Ветер» сообщал, что в одном из батальонов этой бригады началась «эпидемия пневмонии» и были зафиксированы летальные случаи.