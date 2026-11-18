Российские Вооруженные силы атаковали судно, перевозившее грузы военного назначения для украинских войск в одесский порт. Такую информацию 18 ноября обнародовало Минобороны РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что в дневное время в результате нанесенного удара было поражено морское судно класса «сухогруз», следовавшее морем и доставлявшее в Одессу военные грузы.

Отмечается, что при атаках применялись ударные беспилотники. Поражению подлежали суда, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

В тот же день российское военное ведомство проинформировало: ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, работающим на нужды ВСУ. Кроме того, поражены склады с боеприпасами и пункты временной дислокации украинских формирований. В общей сложности цели были поражены в 143 районах.