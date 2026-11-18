В течение прошедших суток подразделения Вооруженных сил России провели серию комплексных ударов по объектам военной, производственной и логистической инфраструктуры, задействованным для нужд украинской армии. Как следует из официальной сводки Министерства обороны РФ, опубликованной 18 ноября, поражению подверглись площадки выпуска и складирования беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических платформ.

Помимо предприятий по сборке беспилотных систем, под удар попали военные аэродромы, арсеналы с боеприпасами и объекты транспортной и энергетической отраслей, обеспечивающие деятельность украинских формирований.

В оборонном ведомстве также уточнили, что огневое воздействие было оказано по пунктам временного размещения личного состава в 143 районах. По итогам прошедших 24 часов общие потери украинской стороны составили 1165 военнослужащих.

Кроме того, беспилотники нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил, где разгружались и хранились военные грузы для ВСУ. Также в акватории моря был поражен сухогруз, перевозивший партию товаров двойного назначения в направлении порта Южный.