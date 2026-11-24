В американском штате Калифорния разбился вертолет Robinson R22, врезавшись в холм. Жертвами инцидента стали 2 человека, информирует телеканал АВС, ссылаясь на представителей местных правоохранительных структур.

Как уточняет источник, в результате падения вертолета погибли 2 гражданина.

Сведения о происшествии получили подтверждение со стороны Федерального управления гражданской авиации США. Ведомство также указало, что в момент катастрофы на борту присутствовали 2 человека.

По данным управления, Robinson R22 ударился о холм в окрестностях Темекулы (штат Калифорния).

Ранее сообщалось, что в Иордании разбился военный вертолет.