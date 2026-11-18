Вертолет Black Hawk вооруженных сил Иордании потерпел крушение во время тренировочного полета. После происшествия военные приступили к спасательной операции, сообщила пресс-служба армии королевства.

В официальном заявлении отмечается, что специалисты принимают необходимые меры для реагирования на случившееся.

При этом иорданские военные пока не раскрывают место крушения вертолета. Информация о возможных пострадавших также не приводится.

Ранее в Сербии потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны, находящийся на его борту летчик погиб.