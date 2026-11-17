Сотрудники МЧС потушили пожар на месте крушения самолета в Кемеровской области, сообщил губернатор Илья Середюк.

«Продолжаем работу штаба на месте происшествия. Заслушали доклады служб. МЧС оперативно ликвидировали возгорание», — написал в Max Илья Середюк.

Глава Кузбасса добавил, что полицейские обеспечили оцепление территории. По его словам, пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы помогать по запросу аварийно-спасательных подразделений. Кроме того, вертолет и медучреждения привели в готовность.

Ранее 17 ноября Илья Середюк сообщил об авиационном происшествии в районе села Ягуново. Он отметил, что лайнер пролетал над Кемеровской областью транзитом.