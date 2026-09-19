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В украинской столице прогремели взрывы

Bulkin Sergey / GLOBAL LOOK
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Звуки взрывов были слышны на территории Киева в субботу, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Взрывы в Киеве», - говорится в публикации канала в Telegram.

По данным украинского сервиса по оповещению населения, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Информации о последствиях взрывов в Киеве нет.

Напомним, на днях Минобороны РФ сообщило о поражении в украинской столице крупного дата-центра, обеспечивавшего работу серверного оборудования, которое использовалось в интересах ВСУ. 

Также сообщалось о нанесении удара по цеху в Киеве, где собирали дальнобойные дроны.
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