В украинской столице прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны на территории Киева в субботу, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Взрывы в Киеве», - говорится в публикации канала в Telegram.

По данным украинского сервиса по оповещению населения, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Информации о последствиях взрывов в Киеве нет.

Напомним, на днях Минобороны РФ сообщило о поражении в украинской столице крупного дата-центра, обеспечивавшего работу серверного оборудования, которое использовалось в интересах ВСУ.

Также сообщалось о нанесении удара по цеху в Киеве, где собирали дальнобойные дроны.