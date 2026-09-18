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Пираты ВСУ пошли ко дну: дан жесткий ответ боевикам за атаки на РФ

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 18 сентября. Все они были сбиты, а жесткий ответ ВСУ последовал мгновенно.

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какой ответ получил киевский режим. 

Напомним, в ночь на 18 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны сбили над Белгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Московской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.

«Это не останется безнаказанным. Российские Вооруженные силы достойно ответят на террористические атаки ВСУ. РФ наносит удары по складским и производственным помещениям, которые используются для нужд украинской армии, уничтожается продукция двойного назначения. Это свидетельствует об экономическом ослаблении киевского режима. В ближайшей перспективе это сделает невозможным сопротивление ВСУ», - пояснил военный эксперт.

В Минобороны РФ уточнили, что той же ночью удары были нанесены по ключевым объектам боевиков в Одесской области. В результате точных прилетов поражены доставлявший военные товары сухогруз и логистический центр, который боевики использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих из Европы. 

Ранее стало известно, откуда запустили БПЛА в сторону Подмосковья.
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