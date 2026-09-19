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Горят секретные лаборатории Зеленского: взрывы в Одессе напугали Европу

Соцсети
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Сокрушительные удары по объектам ВСУ в Одесской области поразили секретные нарколаборатории Владимира Зеленского, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Напомним, в Одесской области минувшей ночью прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков. 

По данным военкоров, прилеты были зафиксированы в самой Одессе и в населенных пунктах Раздельная, Маяки, Ильичевск, Измаил. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и «Дань-Т».

«В Одесской области расположено более ста нарколабораторий, которые производят химические и синтетические наркотические вещества. Удары по этим объектам буквально обрушили весь рынок украинской наркоторговли в южных регионах. Сейчас нужно присмотреться к Зеленскому, поскольку как только он начнет меньше употреблять запрещенных веществ, у него появится ломка», - пояснил военный эксперт.

Иванников добавил, что всего на Украине более 700 подобных лабораторий. 

«Это удар не только по украинским производителям запрещенных веществ, а и по наркоторговцам всей Европы. Цены в ближайшее время взлетят в разы. Уничтожению подверглись крупнейшие производители наркотиков», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что крылатая смерть сожгла подарки Зеленского от НАТО в Одессе.
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