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Огненный дождь расплаты накрыл ВСУ в Киеве: главная новость СВО 20 сентября

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В Киеве и области в ночь на 20 сентября прогремела серия мощных взрывов. Пожар охватил ключевые объекты украинских боевиков. 

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара и какие объекты ВСУ попали в черный список. 

Напомним, по данным военкоров, взрывы в Киеве и области фиксировались в течение 19 сентября и ночью 20 сентября. Утром в сети появились кадры серьезных пожаров на объектах украинских боевиков. Удары наносились беспилотниками «Герань». 

«Под удар в Киеве попали места сборки ракетных комплексов, места хранения боеприпасов, продукции двойного назначения. Удары были настолько эффективными, что Киеву нужно несколько дней, чтобы оценить ущерб. Но уже сейчас можно говорить о том, что он оценивается в десятки миллионов долларов. Российское высокоточное оружие нашло свои цели на Украине», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что количество террористических атак на российскую территорию будет заметно сокращено. 

«Киеву придется заплатить очень дорогую цену за террористическую деятельность в отношении российской государственности. В ближайшее время нацистскому киевскому режиму нужно готовиться к тому, что удары возмездия станут ежедневными», - добавил подполковник.

По словам военного эксперта, под удар минувшей ночью попал и ряд предприятий, работающих на украинскую армию.

В частности, сообщалось, что российские Вооруженные силы в ходе ночных ударов поразили в Киеве предприятие «Радионикс», производящее системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

«Россия наносит крайне чувствительные и болезненные для киевского режима удары по предприятиям, связанным с научным потенциалом Украины. Они же связаны с ВСУ. После череды подобных ударов Украина уже никогда не будет обладать научным потенциалом, чтобы заниматься фундаментальной наукой. Если, конечно, Зеленский в ближайшее время не сядет за стол переговоров», - пояснил эксперт.

В качестве примера подобных предприятий Иванников назвал НТК «Электронприбор» (разработчик и изготовитель бортовых систем контроля, индикации и авиаприборов для авиации), завод «Квант» (научно-производственная база, выпускающая средства навигации, автоматики и радиоэлектронные системы), завод «Буревестник» (предприятие радиоэлектронной промышленности и приборостроения).

А также НПО «Электронмаш» (один из первенцев отечественного компьютеростроения и вычислительной техники), ЧАО «Кузница на Рыбальском» (судостроительное и машиностроительное предприятие), НПК «Техимпекс» (научно-производственная организация технического профиля).

Все эти предприятия продолжают работать на украинскую армию. Иванников подчеркнул, что если они еще не поражены, но находятся под прицелом. 

В Минобороны РФ уточнили, что российской армией было нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, военно-технического имущества, цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации боевиков в 146 районах.

Ранее стало известно, что российские военные поразили в Киеве дата-центр, хранивший разведданные ВСУ.
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