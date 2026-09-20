ЦИК РФ: явка на выборах превысила 50%

Явка на выборах в Госдуму РФ по состоянию на 13:37 мск сегодняшнего дня, 20 сентября, составила 50,46%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Ранее сообщалось, что к 11:40 мск явка уже превысила итоговый показатель всей кампании 2016 года — 47,95% против 47,88%.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также в субъектах страны: глав регионов и депутатов региональных и местных парламентов.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что голосование является значимым и определяющим событием, а участие в нем каждого избирателя — не просто юридический акт, а общий вклад в победу государства.