Сокрушающий ответ за Подмосковье трясёт Украину: точные удары стирают ВСУ

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, как Россия отвечает на атаки беспилотников. В ночь на 20 сентября ВСУ атаковали регионы РФ, сотни дронов уничтожили над территорией Подмосковья.

Липовой отметил, что удары ВС РФ наносят ежесуточно и избирательно, гражданская инфраструктура при этом практически не страдает, чего нельзя сказать о действиях ВСУ, которые в основном стараются бить по гражданским объектам.

«Россия отвечает на атаки ежесуточно. Мы видим результаты ударов нашей армии: удары наносятся непосредственно по военно-промышленным комплексам, по логистическим центрам, по местам хранения, местам принятия решений, пунктам управления. Удары проводятся сугубо избирательно», — сказал Липовой.

Он отметил, что даже местные жители на Украине перестали бояться случайных попаданий по гражданским объектам.

«Они спокойно с балконов снимают удары по складам, по военным заводам и комментируют: „Смотри, опять прилетело, опять всё горит, опять всё полыхает“. Но не боятся, что что-то может случайно залететь на гражданские объекты. Это ещё раз говорит о мастерстве нашей армии и избирательных ударах, о том, что гражданская инфраструктура не страдает. Чего не скажешь про ВСУ и киевский режим, который в основном старается нанести удары именно по гражданской инфраструктуре», — резюмировал Липовой.

Ранее Липовой сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Подмосковье в ночь на 20 сентября. Также генерал-майор рассказал, какую тактику использовал противник и какие типы БПЛА применял.