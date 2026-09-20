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Сокрушающий ответ за Подмосковье трясёт Украину: точные удары стирают ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
кадр из видео
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, как Россия отвечает на атаки беспилотников. В ночь на 20 сентября ВСУ атаковали регионы РФ, сотни дронов уничтожили над территорией Подмосковья.

Липовой отметил, что удары ВС РФ наносят ежесуточно и избирательно, гражданская инфраструктура при этом практически не страдает, чего нельзя сказать о действиях ВСУ, которые в основном стараются бить по гражданским объектам.

«Россия отвечает на атаки ежесуточно. Мы видим результаты ударов нашей армии: удары наносятся непосредственно по военно-промышленным комплексам, по логистическим центрам, по местам хранения, местам принятия решений, пунктам управления. Удары проводятся сугубо избирательно», — сказал Липовой.

Он отметил, что даже местные жители на Украине перестали бояться случайных попаданий по гражданским объектам.

«Они спокойно с балконов снимают удары по складам, по военным заводам и комментируют: „Смотри, опять прилетело, опять всё горит, опять всё полыхает“. Но не боятся, что что-то может случайно залететь на гражданские объекты. Это ещё раз говорит о мастерстве нашей армии и избирательных ударах, о том, что гражданская инфраструктура не страдает. Чего не скажешь про ВСУ и киевский режим, который в основном старается нанести удары именно по гражданской инфраструктуре», — резюмировал Липовой.

Ранее Липовой сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Подмосковье в ночь на 20 сентября. Также генерал-майор рассказал, какую тактику использовал противник и какие типы БПЛА применял. 

Напомним, глава Подмосковья Андрей Воробьев проинформировал, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. За два часа, с 03:00 до 05:00, над 17 округами области нейтрализовали 249 беспилотников киевского режима.

После падения БПЛА на Северном шоссе в Раменском округе произошёл пожар на крыше многоэтажного жилого дома. Из него вывели примерно 400 человек, в том числе 70 детей. Кроме того, получили повреждения 20 машин. В Софьино дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом. В связи с этим были повреждены шесть квартир. Также повреждения получил объект на территории нефтезавода.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на Московскую область погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Также есть пострадавшие, в том числе дети.

В Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночное время с 19 на 20 сентября нейтрализовали над акваторией и регионами РФ 1110 беспилотников киевского режима.

 
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