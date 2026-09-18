Зеленский превратил Киев в руины: украинскую элиту загнали под землю

Военные объекты в Киеве и области почти ежедневно становятся главными целями мощных ночных ударов российских Вооруженных сил. В украинской столице горят производства ракет, дронов и склады с боеприпасами.

Так, в ночь на 17 сентября в Киеве и области вновь прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков. Военные корреспонденты уточнили, что удары наносились беспилотниками «Герань» и ракетами «Искандер-М».

Помимо Киева, взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Бровары, Фастов, Васильков, Триполье, Вышгород и Борисполь.

Зеленский прячется в бункерах или гостит у западных партнеров

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии рассказал, что происходит с киевской элитой и где прячется Владимир Зеленский во время ударов.

«Зеленский сейчас предпочитает отсиживаться в Европе. Летает везде, и так получается, что это совпадает с нашими ударами. На Украине у него не один бункер и не только в Киеве. В окрестностях Киева в советское время было много военных объектов, да и в целом по всей Украине. В Виннице много бункеров. Их хорошо бетонировали в советское время, по ГОСТу. Много чего пропало, но некоторые остались. Верховная Рада тоже на фоне этого собиралась переселиться в подвалы», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, руководство Украины уже не скрывает, что готовится к худшему.

Фото: кадр из видео

Население Киева сокращается: люди уезжают

Дандыкин отметил, что население Киева заметно сокращается. Люди продолжат уезжать, пока Зеленский не пойдет на переговоры.

«Сейчас население Киева заметно уменьшилось, но все равно пока еще прилично остается людей. В лучшие времена там было больше трех миллионов человек, сейчас — примерно чуть больше двух миллионов. Судя по тому, как киевские власти готовятся к зиме, людей может стать еще меньше», — пояснил военный эксперт.

Это тревожный сигнал для киевского режима. Массовый отток населения означает, что люди не верят в обещания властей и не видят перспектив в стране, которая погружается в хаос. Зима без тепла и электричества может стать для Киева настоящим испытанием.

Что именно уничтожено в Киеве и области

По данным Министерства обороны РФ, в результате ночных ударов в Киеве и области были поражены цех по производству и хранению беспилотников, промышленное предприятие, где готовились к применению наземные робототехнические комплексы, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов.

Уничтожение этих объектов лишает украинских боевиков возможности производить и использовать дроны, а также ремонтировать и обслуживать военную технику. Аккумуляторный парк в Броварах обеспечивал энергией ключевые военные объекты, и его уничтожение серьезно осложняет работу ВСУ в этом регионе.

Фото: соцсети

Масштабные удары по всей Украине

Помимо Киева, российские военные нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портовой и транспортной инфраструктуры.

В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» — ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы.

Также уничтожено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Искра», производившее комплексы радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующие для зенитных управляемых ракет.

В Одесской области в порту «Черноморск» поражено морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, уничтожена электроподстанция «Арциз», обеспечивавшая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии.

Фото: кадр из видео

Работа продолжается: западные регионы под ударом

Дандыкин подчеркнул, что работа на этом направлении продолжается. Многие военные объекты уже поражены, но еще многое предстоит сделать.

«Но работы еще много. Многие военные объекты поражены, удары идут и по портам, которые используют ВСУ. Западная часть Украины попадает под удары, именно там сейчас сконцентрировано основное производство ракет и беспилотников. Не исключено, что многие такие производства находятся в Польше и Германии. Они работают под маркой украинских брендов», — добавил специалист.

Судя по тому, как киевские власти готовятся к зиме, предстоящий отопительный сезон станет для столицы Украины серьезным испытанием. Чем дольше Зеленский будет отказываться от переговоров, тем более катастрофичными будут последствия.