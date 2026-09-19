Серия взрывов прогремела в Одесском районе

В Одесском районе Одесской области на юге Украины зафиксирована серия взрывов, пишут украинские СМИ.

Примечательно, что в регионе, несмотря на взрывы, отменили воздушную тревогу. Кроме того, прекратили работу сирены в Житомирской, Киевской и Николаевской областях.

При этом Днепропетровская и Черниговская области по‑прежнему остаются в красной зоне. Об этом свидетельствуют данные онлайн‑карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, что в Львовской области прогремел взрыв вблизи здания территориального центра комплектования (ТЦК).