Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Польши Дональда Туска в свой адрес, связанную со словами американского лидера о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Fox News Айша Хасни.

Ранее, в ходе двусторонних переговоров в китайском Шэньчжэне, руководитель Белого дома назвал главу российского государства своим другом и подчеркнул, что рад его видеть. Хасни пообщалась с американским лидером и поинтересовалась по поводу возмущения Туска из-за этого высказывания.

«В ходе нашего разговора президент Трамп сказал мне: "Ну, я ничего не могу с этим поделать"», — написала журналистка на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, 19 ноября польское издание Do Rzeczy сообщило, что реакция Дональда Туска на слова американского президента о Владимире Путине вызвала критику общественности в Польше. Пользователи соцсетей выразили опасения, что резкое высказывание премьер-министра может нанести удар по отношениям Варшавы и Вашингтона.