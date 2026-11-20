В Польше началась масштабная кампания по проверке документов иностранных граждан. Как сообщают украинские СМИ, особое внимание уделяют гражданам Украины, которым могут грозить штрафы и депортация.

Усиление контроля связано с пересмотром мер поддержки украинских беженцев. По данным журналистов, за одну ночь решения о немедленном выдворении получили более 90 украинцев.

Проверки могут затронуть и официально трудоустроенных граждан Украины. В частности, миграционный статус могут аннулировать, если фактические условия работы не соответствуют указанным в договоре или работодатель допустил ошибки при уведомлении МВД.

По данным польской полиции, число выдворенных из страны иностранцев выросло примерно с 3 тыс. в 2023 году до 10 тыс. в 2025-м. Граждане Украины составляют крупнейшую группу среди депортированных.

Ранее сообщалось, что проживающая в Польше украинка сдала своего сожителя правоохранителям из-за его измены. Теперь мужчину должны депортировать на Украину.