В Омской области нашли тело 67-летнего охотника, на которого напал медведь, сообщает региональное следственное управление СКР в мессенджере «Макс».

«Тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружено 23 ноября 2026 года в Тарском районе Омской области», - говорится в публикации.

Сообщается о проведении сотрудниками СКР следственных действий с целью установления обстоятельств гибели охотника.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошел рядом с деревней Малиновка Тарского района.

Сообщается, что тело мужчины нашел племянник, с которым они вместе пошли на охоту.

«Они пошли на охоту с собакой. В лесу решили разделиться. Собака, видимо, залезла в берлогу и выманила медведя. Он напал на мужчину, но тот решил выстрелить. В результате оба погибли», - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина спасся от медведицы, притворившись мертвым.