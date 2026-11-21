Сотрудник лесного хозяйства из Башкирии остался жив после нападения медведицы, сделав вид, будто умер. Историю произошедшего мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

Случилось это, по его словам, несколько лет назад в лесу примерно в километре от одного из селений Зилаирского района, где он трудится мастером лесного хозяйства.

«Один коллега ушел в глубь леса, и мы начали громко звать его. В этот момент на шум из кустов выскочила медведица с человеческий рост и повалила меня на землю», — сообщил мужчина.

Он отметил, что зверь норовил вцепиться ему в лицо. Однако башкирец сумел сжать хищнице пасть руками и изо всех сил ударил ее ногой по морде. Когда же животное ухватило его за ногу, у пострадавшего родилась мысль: надо прикинуться мертвым.

«Не сопротивлялся, лежал спокойно, чуть приоткрыв глаза. Медведица повозилась с моей ногой и отступила», — заключил рассказчик.