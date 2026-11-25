Атака украинских дронов стала причиной отключения света в ряде домов и соцобъектов города Новокуйбышевск Самарской области, сообщила глава городского округа Виктория Каткова в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня ночью силами ПВО и мобильных огневых групп была отражена массированная атака БПЛА. … Произошел сбой на высоковольтных линиях. Без света остаются 70 многоквартирных домов, 4 школы, 2 детских сада и одно медицинское учреждение», - написала она.

Каткова сообщила о работе всех городских служб в усиленном режиме. По словам главы городского округа, оставшееся без света медучреждение подключили от резервных источников. На остальных обесточенных объектах ведется установка генераторов.

Каткова призвала жителей Новокуйбышевска не снимать и не публиковать в Сети кадры последствий атак БПЛА, а также не трогать обломки дронов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении силами ПВО в ночь на среду атак украинских беспилотников в 14 российских регионах.