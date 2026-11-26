Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с бывшим украинским президентом Виктором Ющенко. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram.

Залужный назвал общей задачей защитить то, что осталось, а также сохранить и восстановить разрушенное в ходе боевых действий.

«В этом нам нужна помощь международных партнеров», — уверен украинский посол.

Залужный назвал Великобританию одним из ключевых союзников Украины в вопросах обороны и безопасности. Он призвал развивать сотрудничество с Лондоном.

Ранее американский журнал Newsweek опубликовал список из четырёх политиков, которые могут в будущем занять пост президента Украины. В их число вошел Валерий Залужный.

Напомним, Залужный также сообщил о нарастающих сомнениях украинцев по поводу курса страны.