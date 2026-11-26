Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Приморск — Радоловка в районе села Бановка Приморского муниципального округа Запорожской области. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Удар был нанесен по автобусу, который выходил на маршрут.

«В момент атаки пассажиров в автобусе ещё не было, ранен водитель», – рассказал о последствиях Балицкий.

Он добавил, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Случившееся Балицкий назвал ещё одной циничной атакой киевских террористов против гражданской инфраструктуры Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки.