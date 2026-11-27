В Ленинградской области силы противовоздушной обороны пресекли атаки трех десятков беспилотников ВСУ, сообщил утром в пятницу глава региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

«Над территорией Ленинградской области сбито 30 БПЛА противника», - написал губернатор в 6:15.

Дрозденко сообщил о продолжении отражения атак украинских дронов в регионе.

Беспилотную опасность в Ленобласти объявили в ночь на пятницу. Жителей региона предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В 4:16 губернатор сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в регионе, в 5:10 – десяти, в 5:43 – 18.

Информации о последствиях атаки украинских дронов на Ленобласть нет.