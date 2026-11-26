Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае получил повреждения при атаке БПЛА, на объекте зафиксированы возгорания, сообщил ООО «Славянск ЭКО».

В канале в мессенджере «Максе» компания сообщила, что серьезные повреждения получили установка атмосферной дистилляции нефти, парки хранения темных нефтепродуктов, трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции. Кроме того, были пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.

«На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что из-за повреждений резервуаров хранения нефти произошел ее разлив.

Ранее сообщалось, что 26 нояря в Славянском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения четыре человека, двух из них доставили в больницу.