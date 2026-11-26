В ночь на 26 ноября Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате налета вражеских дронов пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных домах повреждены окна и фасады.

Подробности — в материале aif.ru.

В Краснодарском крае всю ночь отражали атаку БПЛА

О введении режима беспилотной опасности в Краснодарском крае стало известно вечером 25 ноября. В 23:52 региональное управление МЧС предупредило об угрозе жителей Приморско-Ахтарского муниципального округа, а также Брюховецкого, Ейского, Каневского и Щербиновского районов.

Позднее режим беспилотной опасности распространили на Белоглинский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский, Апшеронский, Динской, Кореновский, Усть-Лабинский, Успенский, Отрадненский, Новокубанский, Мостовский, Лабинский и Белореченский районы, а также на Горячий Ключ, Краснодар, Армавир и Туапсинский муниципальный округ.

В 02:45 предупреждение распространили на Геленджик, Анапу и Новороссийск.

Об отмене режима беспилотной опасности региональное управление МЧС сообщило в 07:53.

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край

В Славянском районе в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, двоих жителей госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.

В Славянске-на-Кубани повреждения получили фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома — в зданиях выбило окна. Пострадавших нет.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Какие еще регионы подверглись атаке БПЛА 26 ноября

В ночь на 26 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областями, Московским регионом, Ставропольским краем, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон.