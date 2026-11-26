В Башкортостане сегодня утром отразили атаку беспилотников ВСУ. Обломки сбитых дронов упали на территории промзоны в Туймазинском районе. В аэропорту Уфы вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Aif.ru собрал детали.

Атака дронов ВСУ на Башкортостан 26 ноября

Утром в четверг, 26 ноября, атаке дронов ВСУ подверглась Башкирия. Режим беспилотной опасности в республике ввели в 05:10 утра.

«Режим беспилотная опасность введен в Республике Башкортостан 26.11.2026. Будьте внимательны! Доверяйте только официальным источникам информации!» – сообщили в региональном РСЧС.

Режим угрозы атаки беспилотников был снят в 07:49.

Вскоре власти сообщили о последствиях налета вражеских дронов на республику.

Атаке подвергся Туймазинский район, сообщил глава администрации Булат Мусин.

По его словам, в промзоне возник пожар из-за падения фрагментов БПЛА.

«Отбита атака БПЛА на Туймазинский район. Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание», – рассказал Мусин.

На месте ЧП работают все экстренные службы. Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

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В аэропорту Уфы вводили ограничения из-за атаки БПЛА на Башкирию

Аэропорт Уфы был временно закрыт для приема и выпуска самолетов из-за налета беспилотников ВСУ на Башкортостан.

«Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщили в Росавиации.

Отмечалось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Действовали они с 4:29 утра и были отменены в 7:45.

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 343 беспилотника ВСУ

Дежурные силы ПВО за ночь сбили над 16 регионами России и двумя морями 343 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в военном ведомстве.

Дроны сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Самарской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Башкортостаном, Ставропольским и Краснодарским краями. Также вражеские БПЛА перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.