Вооруженные силы РФ в дневное время 26 ноября атаковали при помощи БПЛА сразу в трех украинских регионах электрические подстанции, обеспечивающие энергоснабжение предприятий ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ударам подверглись энергообъекты в городе Харькове, а также в населенных пунктах Зеленый Гай Днепропетровской области и Радомышль Житомирской области.

Дополнительно в акватории Черного моря, в районе южнее Одессы, было поражено морское судно класса «сухогруз», осуществлявшее доставку товаров двойного назначения в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры ВСУ.