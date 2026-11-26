В Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотников. Двух пострадавших доставили в больницу, сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Славянском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали четыре человека. Им оказывается медицинская помощь. Двое пострадавших были госпитализированы», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере «Макс».

Ранее сообщалось, что пожар на двух предприятиях Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотников 18 ноября, полностью потушен.