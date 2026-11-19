Детонация неизвестного взрывного устройства стали причиной гибели мужчины в Белгородской области, сообщил в четверг глава региона Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

«К большому горю, при детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина», - написал губернатор.

Он принес соболезнования родственникам и близким погибшего.

Шуваев сообщил также о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в Борисовском округе женщине.

Согласно сведениям губернатора, в течение суток зафиксировано 80 ударов ВСУ по территории Белгородской области. Украинские боевики 14 раз обстреляли регион из артиллерии. Совершено 16 сбросов взрывных устройств с дронов. За сутки на территории области пресечены попытки атак 117 БПЛА ВСУ.

Ранее стало известно о повреждении более 80 домов в Краснодарском крае из-за атаки украинских дронов.