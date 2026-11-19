Украинские беспилотники атаковали Курск. Предварительно, в одном из зданий в центре города возникло задымление, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По данным главы региона, за сутки — с 09:00 18 ноября до 09:00 19 ноября — по области зафиксировали 168 атак. Противник 42 раза применил артиллерию по отселенным территориям, еще трижды использовал беспилотники со взрывными устройствами. Всего над регионом удалось сбить 123 дрона.

В деревне Сопеловка Курчатовского района пострадал 57-летний мужчина, он наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало.

Кроме того, в Курске обломки сбитых беспилотников повредили шесть многоквартирных домов и один частный дом. По предварительным данным, в результате атак погибших нет.

Ранее в результате атаки беспилотника на Курск пострадали три человека, в том числе двое детей.