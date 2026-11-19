В Северском районе Краснодарского края после атаки беспилотников 18 ноября повреждения получили 83 жилых дома, в том числе 78 частных и пять многоквартирных. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В течение дня в муниципалитете работала комиссия, которая оценивала последствия атаки. В поселке Ильском повреждения выявили в 21 частном доме, в станице Новодмитриевской — в 12. Еще 45 частных и пять многоквартирных домов пострадали в поселке Афипском.

В зданиях разбиты окна, повреждены кровли и фасады. В нескольких домах также обнаружили трещины в стенах.

Комиссия продолжит работу 19 ноября.