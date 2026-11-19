Утром 19 ноября украинские беспилотники атаковали юго-восток Татарстана. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти, на объектах произошло возгорание. Подробности — в материале aif.ru.

В Татарстане объявляли угрозу атаки беспилотников в семи городах

Утром 19 ноября в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников сразу в семи городах. По данным Главного управления МЧС России по республике, предупреждение действовало с 04:30 до 07:20.

Под угрозой находились Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и Набережные Челны. Все эти города расположены в Закамье.

Жителям рекомендовали по возможности укрыться в ближайшем капитальном здании — подвале, подземном переходе, на подземной парковке или в специально оборудованном убежище.

В 07:20 МЧС сообщило об отмене угрозы атаки для этих городов. При этом в ведомстве предупредили, что режим беспилотной опасности продолжает действовать. Жителей призвали сохранять бдительность.

Беспилотники атаковали нефтяные резервуары в Татарстане

Рано утром беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности крупного пожара удалось избежать.

ПВО сбила 53 беспилотника над регионами России за ночь

В ночь с 18 на 19 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили с 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября по московскому времени. Беспилотники перехватили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Республикой Татарстан.

Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон