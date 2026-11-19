Силы и средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над десятью регионами России. Об этом утром в четверг, 19 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что речь идет о дронах, перехваченных в период с 20:00 мск 18 ноября до 8:00 мск 19 ноября.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Беспилотники уничтожены над Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Татарстаном.

Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали Крымский мост. Атака стала третьей за неделю. В Минтрансе РФ сообщили, что железнодорожное движение по мосту приостановлено.