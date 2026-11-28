Празднование Дня независимости в столице Албании омрачилось крупными столкновениями между участниками антиправительственного митинга и правоохранителями. Об этом сообщает агентство ATA.

По данным Минздрава республики, в ходе беспорядков в центре Тираны в субботу, 28 ноября, пострадали 19 человек. Врачи оказали помощь шестерым сотрудникам полиции, четверым представителям прессы и девяти манифестантам.

По уточнению телеканала Euronews Albania, на улицы албанской столицы вышли тысячи человек, требующих отставки главы правительства Эди Рамы. Митингующие принялись бросать в полицейские кордоны камни и пиротехнику, вынудив силовиков применить водометы и слезоточивый газ для оттеснения толпы.

Уличные выступления не утихают в Албании уже свыше 170 дней. Изначально волну общественного возмущения спровоцировал одобренный властями проект строительства курортного комплекса в заповедной прибрежной зоне Вьоса-Нарта на Адриатике. Реализацией этой инициативы, затрагивающей сотни гектаров охраняемых земель и необитаемый остров Сазан, заинтересовалась инвестиционная структура Affinity Partners, основанная зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Из-за изменения природоохранного статуса территории Специальная антикоррупционная прокуратура республики инициировала проверку, однако сам премьер Эди Рама отвергает любые подозрения в коррупции, настаивая на законности стройки и призывая оппонентов к диалогу.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер связывал затяжные протесты в Албании с общеевропейским экономическим кризисом. По оценке политолога, положение кабинета Эди Рамы расшатывают дефицит рабочих мест, кумовство при трудоустройстве и отсутствие перспектив для молодежи, которой стало сложнее уехать на заработки в страны Запада.