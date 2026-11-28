Французские власти продлили запрет на продажу и применение пиротехники до 12 декабря включительно на фоне протестов учащихся лицеев. Соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике Journal Officiel.

Ограничения распространяются на петарды, фейерверочные ракеты, пиротехнические батареи, римские свечи и мортирные заряды.

Протестные акции во Франции продолжаются с конца сентября. Тогда школьники начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их состоянием, перегруженным расписанием и нехваткой преподавателей по отдельным предметам.

В октябре к акциям присоединились профсоюзы. Их представители выступили за повышение заработных плат и потребовали от властей отказаться от дополнительных мер экономии.