Женщина получила травмы в результате атаки беспилотников на Петербург. Ее госпитализировали.

По данным администрации города, минувшей ночью в сторону города направились 55 беспилотников. Из них 10 сбили над Новгородской областью, еще 45 — над Ленобластью и Петербургом.

Обломки дронов упали в Приморском и Выборгском районах города. В многоэтажном доме на улице Лидии Зверевой повреждены фасад и остекление. Также выбиты стекла и повреждены несколько машин.

Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575, им оказывают необходимую помощь. На местах падения обломков работают экстренные службы, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства оценивают повреждения и проводят восстановительные работы.

Взаимодействие городских служб с силовыми структурами координирует оперативный штаб.

Ранее о массовой атаке на Ленинградскую область рассказал губернатор Александр Дрозденко.