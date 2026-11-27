Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, откуда десятки БПЛА могли атаковать Ленинградскую область в ночь на 27 ноября.

Губернатор Ленинградской области утром в пятницу сообщил, что над регионом сбили 45 БПЛА. Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт - с него работали мобильные огневые группы. Пострадавших и повреждений нет.

«С кораблей, рыболовецких шхун в Финском заливе все это может быть организовано», — отметил Попов.

Он не исключил, что дроны могут пролетать через страны Прибалтики.

Также генерал-майор убежден, что страны объединенного Запада помогают Украине наводить БПЛА.

«США могут предоставлять информацию, правда, не напрямую, а опосредованно через ту же Румынию или Польшу, англичан и немцев. Страны Запада имеют возможность информировать, предоставлять необходимое навигационное обеспечение, сопоставлять метеорологические условия и другие нюансы, чтобы пытаться преодолевать нашу систему ПВО», — добавил Попов.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.