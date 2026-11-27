Силы противовоздушной обороны за несколько часов уничтожили над Ленинградской областью 45 беспилотников. Воздушная опасность действовала с 3:21 до 8:30, а в аэропорту Пулково временно ограничивали прием и отправку рейсов.

Ночью над Ленобластью уничтожили 45 дронов

За ночь в небе над Ленинградской областью было сбито 45 БПЛА противника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: spb.aif.ru/ Татьяна Швецова

Ладожский мост не получил повреждений, но был временно перекрыт, так как с него работали мобильные огневые группы.

«В ближайшее время ожидаем отбой воздушной опасности», — написал Дрозденко в 7:55.

В Ленобласти сообщали о возможном снижении скорости интернета

Об объявлении воздушной опасности в регионе стало известно в 3:21.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил Дрозденко.

Он также отметил, что в это время возможно понижение скорости мобильного интернета.

Первые сообщения об уничтожении беспилотников

В 4:17 стало известно о четырех первых сбитых дронах противника. В 5:43 сообщалось уже о 18 уничтоженных БПЛА.

МОГ Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев

В 6:14 количество сбитых беспилотников достигло 30, а уже в 7:55 губернатор Дрозденко сообщил о 45 БПЛА, которые были нейтрализованы над Ленинградской областью.

«Боевая работа продолжается», — написал губернатор.

Ограничения в Пулкове

В 4:19 стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написали в Telegram-канале воздушной гавани.

Там также отметили, что как только ограничения будут сняты, аэропорт оперативно вернется к обслуживанию рейсов.

На 7:00 по мск были задержаны на 2 и более часов 11 рейсов. Один рейс отменен.

«Путешественники, ожидающие своих рейсов, обслуживаются в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заявили в Пулкове.

В 7:35 стало известно, что аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

В 8:17 стало известно о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Также были сняты ранее введенные ограничительные меры в аэропорту Псков.

Отбой воздушной тревоги в регионе

В 8:30 губернатор Ленобласти сообщил об отбое воздушной опасности. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки противника нет.

«Благодарю защитников Ленинградского неба за эффективную работу», — добавил Дрозденко.

Как вести себя при угрозе атаки БПЛА

При объявлении беспилотной или ракетной опасности жителям рекомендуют оставаться в помещениях и без необходимости не выходить на улицу. Следует держаться подальше от окон и укрыться в комнате без окон, коридоре или другом безопасном месте за капитальными стенами.

Если сигнал тревоги застал на улице, необходимо как можно скорее зайти в ближайшее здание или укрытие. При обнаружении упавшего беспилотника или его обломков нельзя подходить к ним, трогать или пытаться перенести. О находке нужно сообщить экстренным службам по номеру 112.

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Кроме того, жителей призывают не публиковать фото- и видеозаписи пролета беспилотников, работы систем ПВО и мест падения обломков. Информацию о ситуации рекомендуется получать из официальных источников.