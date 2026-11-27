Беспилотники в ночь на 27 ноября могли атаковать Новороссийск с моря или территории Одесской и Херсонской областей. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

В пятницу Новороссийск подвергся атаке беспилотников ВСУ. Зафиксированы повреждения трех жилых домов и котельной. Три человека пострадали. Также падение фрагментов БПЛА вызвало пожары в двух частных домах в Широкой Балке.

«Новороссийск - это прибрежный город, по нему могут запустить БПЛА из нейтральных вод практически с любого корабля или лодки. Дроны, прежде чем коснутся нашей территории, проходят исключительную экономическую зону, которая 200 морских миль в глубину, но мы их там не имеем права перехватывать. Мы можем их уничтожать, когда они зайдут в наше воздушное пространство и наше морское пространство в 12 морских миль. Скорее всего, используются большие дроны-ракеты или беспилотные аппараты, которые запускают с судов», — отметил Попов.

Он добавил, что БПЛА также могли запустить с пусковых установок, расположенных на побережье Херсонской или Одесской областей.

«Дальше они обходят по нейтральным водам, обходят Крым, потом поворачивают на север и на предельно малых высотах подлетают к Новороссийску», — подчеркнул генерал.

По его словам, БПЛА запускают либо около полуночи, либо в предрассветное время.

«В этот промежуток времени дымка на море или туман ограничивают видимость БПЛА с наблюдательных постов», — пояснил генерал.