Минувшей ночью силами противовоздушной обороны пресечены атаки более трех сотен украинских дронов в российских регионах, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в публикации.

Минобороны сообщило об отражении атак беспилотников ВСУ в 11 регионах РФ. Это Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская и Тульская области, а также Крым.

Ранее стало известно о троих пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск.