Число домохозяйств, оставшихся без электроснабжения в США, приблизилось к 840 тысячам. По данным мониторингового ресурса PowerOutage, перебои с подачей электричества затронули 838 656 потребителей.

Наибольшее количество отключений зафиксировано в штатах Вирджиния, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд.

25 ноября в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и сильного ветра. Неблагоприятные погодные условия также повлияли на проведение традиционного парада Macy's в честь Дня благодарения.

Организаторы приняли решение перенести мероприятие с четверга на субботу. Это первый более чем за 100 лет случай, когда парад пришлось отложить из-за погоды.

Традиционное шествие ежегодно проходит в Нью-Йорке в День благодарения и организуется одним из крупнейших американских универмагов Macy's.

24 ноября президент США Дональд Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения.