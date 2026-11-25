В среду Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения ЛЭП «Ферросплавная-1», сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X*.

«Запорожская атомная электростанция полагается лишь на аварийные дизель-генераторы для обеспечения ядерной безопасности и функционирования в вопросе безопасности после отключения внешнего электроснабжения в 28-й раз за время конфликта», - говорится в публикации.

Сообщается о нахождении на АЭС группы МАГАТЭ, которая занимается установлением причин отключения ЛЭП и места ее обрыва.

Напомним, 11 ноября стало известно о гибели сотрудника Запорожской АЭС при ударе ВСУ по Энергодару.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры