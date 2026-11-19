Ученые из американского Калифорнийского университета в Санта-Крус (UC Santa Cruz) нашли способ добывать электроэнергию при помощи кактуса опунции: её листья работают наподобие природной солнечной батареи. Результаты исследования появились в издании Plants, People, Planet.

Коллектив авторов создал технологию, позволяющую снимать с кактусов небольшие объёмы энергии. Основой послужил их необычный фотосинтез, экономно расходующий влагу.

Руководителями проекта стали профессор экологических исследований Майкл Лойк и Чарли Чесни, выпускница UC Santa Cruz. Кактусы превратили в источники тока благодаря свойственному им типу фотосинтеза — кислотному метаболизму толстянковых (CAM). Этот механизм используют опунция, алоэ, ананас, питахайя и ряд других растений, чтобы удерживать воду в условиях жары и засухи.

У растений с CAM углекислый газ преобразуется в сахар на протяжении 24 часов, причём задействуются более прохладные ночные часы. Остальные растения осуществляют фотосинтез исключительно на свету. Днём обычная растительность раскрывает поры листьев для поглощения CO2, однако одновременно теряет влагу.

Кактусы с CAM забирают CO2 лишь ночью, переводя его в яблочную кислоту. С восходом солнца, когда кактус освещается, кислота начинает разлагаться в ходе фотосинтеза — но лишь на той стороне растения, что обращена к свету. Дело в том, что толстые непрозрачные стебли таких культур фотосинтезируют только в пределах наружных двух миллиметров с каждой стороны. Из-за разницы кислотности между освещённой и теневой сторонами возникает градиент концентрации pH, а он порождает напряжение, которое и снимают учёные.

По данным команды, кактусовые «панели» способны давать до половины вольта; эту энергию отводят через электрод-провод, встроенный в растение. Восемь соединённых стеблей обеспечили исследователям 4,5 вольта — столько же дают три батарейки типа AA.

Практическое применение авторы видят в подпитке маломощных датчиков для сельского хозяйства, потребность в которых растёт из-за усиливающегося давления на посевы. Если высаживать опунцию рядом с другими культурами, фермеры получат возобновляемый источник питания для сенсоров. Кроме того, электричество способно отслеживать и состояние самого растения: длительность и величина напряжения напрямую отражают фотосинтез, а значит, открывают окно в то, как чувствует себя кактус и что происходит вокруг него.