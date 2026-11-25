Как минимум 30 человек стали жертвами пожара, произошедшего после аварии с участием бензовоза на севере Каира. Еще 15 участников происшествия получили травмы. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Египта.

В заявлении ведомства указано, что на данный момент медицинские учреждения приняли 15 граждан, которым потребовалась помощь после инцидента, а количество жертв выросло до 30. Кроме того, в Минздраве сообщили, что к месту ЧП выехали 39 автомобилей скорой помощи. Все лечебные учреждения, расположенные в районе аварии, переведены в режим повышенной готовности.

Как передает телеканал Cairo24, в районе Эль-Варак на севере Каира бензовоз опрокинулся, после чего воспламенился. Пламя стремительно охватило несколько других машин, которые в момент происшествия находились возле перевернувшейся цистерны. Причину воспламенения топлива в бензовозе телеканал не назвал. При этом журналисты отметили, по сведениям его источников, незадолго до случившегося на трассу упал электрический кабель, находившийся под напряжением. Пока официального подтверждения данной информации нет.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули дал указание обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Также он распорядился выплатить денежные компенсации всем пострадавшим и семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в Австрии в массовом ДТП с 14 автомобилями пострадали девять человек.