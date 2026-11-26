В ночь на 26 ноября в Пензенской области объявили ракетную опасность. Жители сообщали о звуках сирены. Позже губернатор Олег Мельниченко заявил, что ракетную угрозу удалось ликвидировать силами ПВО.

Подробнее о ситуации в Пензе и атаках на соседние регионы — в материале aif.ru.

В Пензенской области объявили ракетную опасность

Режим «Ракетная опасность» ввели в Пензенской области в 02:16 26 ноября. Об этом жителей предупредили губернатор Олег Мельниченко и региональное управление МЧС в социальных сетях. Местные жители также сообщали о звуках сирены.

Примерно за два часа до этого в регионе объявили беспилотную опасность. На фоне угрозы отмечались ограничения в работе мобильного интернета.

Ночью, по данным канала «Говорит Росавиация», в Пензенской области ввели план «Ковер». В связи с этим временно ограничили прием и выпуск воздушных судов в Пензе. В 04:19 ограничения сняли

Олег Мельниченко сообщил об отражении ночной атаки

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в ночь на 26 ноября региону удалось избежать последствий ракетной атаки.

По его словам, силы ПВО Минобороны России ликвидировали угрозу, не допустив ее достижения границ области.

«Благодарю наших военнослужащих за профессиональное выполнение поставленных задач и защиту мирных граждан», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».

Ракетная угроза ликвидирована в Пензенской области Подробнее

Атаки беспилотников и ракет отразили в соседних регионах

В Воронежской области ночью обнаружили и уничтожили два беспилотника. По данным региональных властей, пострадавших нет. При этом в одном муниципалитете обломки БПЛА повредили остекление и кровлю шести частных домов, а также несколько хозяйственных построек. В другом районе повреждения получил фасад частного дома.

Также минувшей ночью силы ПВО сбили над Ростовской областью более 20 беспилотников и ракеты ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, целью атаки стали Таганрог, Ростов-на-Дону и Батайск. Кроме того, беспилотники и ракеты уничтожили в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском и Зерноградском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле на момент публикации не поступала. Губернатор отметил, что данные будут уточняться.

Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон.