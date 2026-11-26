В Невинномысске Ставропольского края в результате массированной атаки беспилотников повреждены здание школы и филиала университета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, обломки сбитых БПЛА также упали в районе промышленных и энергетических объектов. В связи с произошедшим занятия в школах, вузах и колледжах города перевели на дистанционный формат.

За медицинской помощью обратились два человека. Им оказали необходимую помощь, угрозы для жизни нет.

Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, подчеркнул Владимиров. Экстренные службы обследуют территорию и устраняют последствия атаки. Жителей призывают не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать об их обнаружении по номеру 112.

«Защитников нашего неба благодарю за работу. Сегодня они выстояли очень непростое дежурство», — добавил Владимиров.