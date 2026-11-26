В Невинномысске Ставропольского края отразили массированную атаку беспилотников на промышленную инфраструктуру, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В результате падения обломков вблизи производственных и энергетических объектов зафиксированы повреждения.

Кроме того, в городе пострадали здание школы и филиал университета. В связи с произошедшим занятия в невинномысских школах организовали в дистанционном формате.

Ранее в Ставропольском крае отразили массированную воздушную атаку Украины. Целью ВСУ были промышленные объекты.