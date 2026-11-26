Подразделения противовоздушной обороны отражают налёт вражеских беспилотников на промзону города Невинномысска в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что было сбито несколько дронов.

«Не приближайтесь к обломкам БПЛА», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».

Владимиров также напомнил о действии запрета на распространение фотографий и видеороликов, на которых запечатлены летящие беспилотники, их обломки или работа средств ПВО. Глава региона подчеркнул, что за нарушение грозит административная ответственность.

Кроме того, он обратил внимание, что режим опасности БПЛА действует по всему Ставрополью. Владимиров призвал население сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, 25 ноября глава Сызрани в Самарской области Андрей Советкин сообщил, что промышленные объекты на территории населённого пункта подверглись налёту украинских беспилотников. Он уточнил, что на местах падения обломков БПЛА были зафиксированы небольшие повреждения.