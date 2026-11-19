Соединенным Штатам не требуется содействие со стороны России и Китая в процессе урегулирования конфликта с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

Президента США спросили, что имеются ли у Вашингтона планы привлекать РФ и КНР к этому процессу.

«Мы не нуждаемся в какой-либо помощи… Я не намерен идти и просить о содействии», — сказал глава государства телеканалу Fox News.

Напомним, 8 октября российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркнул, что Россия готова приложить все усилия для помощи исламской республики в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что Тегеран предпринимает реальные попытки завершить противостояние.