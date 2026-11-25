В преддверии сезона корпоративных праздников врач-онколог Ивашков в своем Telegram-канале напомнил о рисках употребления алкоголя во время приема некоторых лекарств. По его словам, сочетание спиртного с отдельными препаратами может вызвать побочные реакции и негативно повлиять на здоровье.

Врач привел данные исследования Национального института по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США (NIAAA), в котором проанализировали сведения о 26 тыс. взрослых американцев. Оказалось, что 42% употребляющих алкоголь принимают препараты, несовместимые со спиртным. Среди людей старше 65 лет доля таких участников достигает 78%.

В числе лекарств, которые могут взаимодействовать с алкоголем, Ивашков назвал препараты от повышенного давления и диабета, антидепрессанты и снотворные. В частности, употребление спиртного во время курса метронидазола, а также антибиотиков цефоперазона и цефотетана может сопровождаться тошнотой, рвотой, головной болью, спазмами в животе и приливами. Алкоголь также усиливает угнетающее воздействие успокоительных и снотворных на дыхание.

Врач посоветовал заранее проверять совместимость препаратов с алкоголем по инструкции или консультироваться с фармацевтом. При этом он подчеркнул, что пропускать прием лекарств ради праздничного застолья не следует. Многие препараты действуют дольше суток, а перерыв в лечении может быть опасен.

Если человек забыл принять лекарство, не стоит самостоятельно удваивать следующую дозу — необходимо свериться с инструкцией. Ивашков также рекомендовал сохранять привычный режим приема препаратов и заранее обсуждать с врачом возможность употребления алкоголя.

«Спросите врача заранее, а не за час до выхода. Иногда ответ „бокал можно“, иногда „в этот раз сок“. Оба варианта нормальные», — добавил Ивашков.

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